OMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bölüm bitirme projeleri sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bölüm bitirme projeleri sergilendi.

Fakülte binasındaki sergide, üniversite öğrencilerinin insan yaşamını kolaylaştırmak için hazırladığı araç gereçler yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, AA muhabirine, bölüm bitirme sergisinde 40 projenin yer aldığını söyledi.

Sergilenen projelerin 20'sinin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldığını belirten Topcu, "Proje tabanlı mühendislik eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla bölümlerimizin tamamında girişimcilik, yenilikçilik ve sektör kampüste programıyla öğrenciler proje yazmaya, proje yarışmalarına katılmaya teşvik ediliyor." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökalp Clarke ise öğrencilerinin üniversitede teorik ve uygulamalı olarak aldıkları bilgi ve becerileri son sene kendi projelerinde uygulama fırsatı bulduklarını, böylece mesleğe ilgilerinin arttığını anlattı.

Sergide ilginç projelerin yer aldığını dile getiren Clarke, "Robot köpek, akıllı kampüs, sinyal üreticileri, konum tespit etme, enkaz altında canlı tespit gibi projeler var. Bunların hepsi karşılığı olan, ihtiyaca yönelik projeler. O nedenle bir yıl boyunca uğraştıkları çalışmaları sergiliyor olmaları onlarda büyük heyecan uyandırıyor." diye konuştu.