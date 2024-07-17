Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'daki TDV yaz kampına 25 farklı ülkeden 111 öğrenci katıldı

        Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yaz Kampları çerçevesinde Samsun Nebiyan Doğa ve İzcilik Kamp Alanı'nda gerçekleştireceği kampa 25 ülkeden öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki TDV yaz kampına 25 farklı ülkeden 111 öğrenci katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yaz Kampları çerçevesinde Samsun Nebiyan Doğa ve İzcilik Kamp Alanı'nda gerçekleştireceği kampa 25 ülkeden öğrenci katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına ait, 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası'nda bulunan Nebiyan Doğa ve İzcilik Kamp Alanı'nda düzenlenen kapma 111 öğrenci katıldı.

        Yaz kampına katılan öğrenciler için okçuluk, balon futbolu, doğa yürüyüşleri, spor faaliyetleri, kitap kritikleri, akademisyenlerin katıldığı seminerler gibi etkinlikler düzenleniyor.

        TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek düzenlenen söyleşiye katıldı.

        Kayacan, söyleşi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede okuyan gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        "Bilgi ve irfanla geleceğe yürüyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Kayacan, "TDV olarak yaz boyunca kamplara devam ediyoruz. Şu an Ankara'da 'yazımda kardeşlik var' kampımız devam ediyor ve inşallah yine ağustos ayının başında İstanbul'da kız öğrencilerimize yönelik kampımız olacak. Kış aylarındaki yoğun eğitim süreçlerinde, yaz aylarında da hem eğlence hem bir sosyal ortam hem de güncel konularla ilgili çok farklı, verimli bir inşallah ortamımız oluyor." dedi.

        Kampa katılan öğrencilerin ilahiyat, tıp, hukuk fakültesi gibi bölümlerde öğrenim gördüklerini bildiren Kayacan, "Bu imkan için de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız, kedersiz güzel bir süreci geçirmeyi niyaz ediyoruz." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TDV'nin düzenlediği yaz kampı 19 Temmuz'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Salıpazarı Barajı inşaatı devam ediyor
        Salıpazarı Barajı inşaatı devam ediyor
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 18 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 18 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 43 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 43 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı; sağlık görevlisi öldü, 2 yaralı (2)
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı; sağlık görevlisi öldü, 2 yaralı (2)
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı (2)
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı (2)