Jandarma Uzman Çavuş Tekkeköy'de toprağa verildi

SAMSUN(AA) - Ağrı'da görevli olan ve geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Berzah Şahan Coşkun. memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

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