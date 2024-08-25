Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye birincisi Samsun'dan

Bülent Bahar, yarışmaya katılabilmek için Bafra, Samsun ardından Karadeniz Bölgesi için yapılan yarışmalarda birinci olmuş ve yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Samsun bölgesini temsilen yarışmaya katılan Bafra Aktekke Kur'an Kursu öğreticisi Bülent Bahar, jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Türkiye birincisi oldu.

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