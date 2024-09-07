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        Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu

        İLYAS GÜN - Samsun'da 1194 dekar alanda kurulan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 48 bin metrekare alanda oluşturulan serada ilk fideler toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:44
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        Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu
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        İLYAS GÜN - Samsun'da 1194 dekar alanda kurulan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 48 bin metrekare alanda oluşturulan serada ilk fideler toprakla buluşturuldu.

        Sera OSB'deki 24 bin metrekarelik 29, 40 bin metrekarelik de 1 olmak üzere 30 bitkisel üretim parselinin 26'sı yatırımcılara tahsis edildi.

        Tahsisi yapılan alanlara firmalar seralarını kurma çalışmalarını sürdürüyor.

        Serasını tamamlayan ilk firma olan BMS Seracılık, Tarım ve Hayvancılık AŞ ise üretime geçti. Firma tahsis edilen 48 bin metrekarelik alanın 9 bin 700 metrekarelik bölümüne marul çeşitleri ile yeşil soğan fideleri dikti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Sera OSB'de modern, tam otomasyonlu ve iklimlendirmeli seralarda "Tarım 4.0" koşullarına uygun sürdürülebilir, izlenebilir, tarım-teknoloji entegrasyonun sağlandığı kontrollü üretim yapılacağını söyledi.

        OSB'de tarımsal sanayi alanında meyve sebze kurutma gibi tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik tesisler, soğuk hava deposu, sera ekipman ve otomasyon sistemleri gibi işletmelerin de yer alacağını anlatan Sağlam, "Yapımı tamamlanan ilk seranın ilk fide dikimlerini gerçekleştirdik. Marul ve yeşil soğan ekimi yaptık ancak firmamızın bir sonraki hedefi, topraksız çilek üretimidir. Buradaki seralar tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'ne rol model olacak." diye konuştu.

        Sağlam, yer tahsislerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapıldığına değinerek, şunları anlattı:

        "Sera OSB'nin tüm altyapı çalışmaları bitti. Artık firmalarımız gelip yatırımlarını yapmaya başladı. Bafra Ovası'nda kışlık ve yazlık sebze üretimi yapıyorduk ancak bu dönemin ortasında hiç üretimin olmadığı ayları da seralarımızla inşallah kapatacağız. Yani sonbahar ve ilkbahar aylarında üretim yoktu. Hiç üretimin olmadığı ayları seralarla kapatacağız."

        Samsun'da 800 bin ton kışlık ve yazlık sebze üretimi bulunduğunu, bunun daha da artması için çalıştıklarını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

        "Sera OSB'nin, tarıma dayalı yan sanayi dallarını da tetikleyeceğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela, hazır yemek konusunda talepleri var. Dondurulmuş sebze yemekleri yaparak inşallah bu ürünlerimizi ihraç edeceğiz. Seralar, her an her ürünü bulma açısından çok önemli. Bafra'da mikroklima havası var. Bu da seracılıkta üretim alanında bizlere imkan sağlıyor."

        Sağlam, tüm seraların tamamlanması ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik fabrikaların yapılmasıyla yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesinin de önünün açılacağını kaydetti.

        - Topraksız alanda üretilecek çilek ihraç edilecek

        OSB'de ilk kurulan seranın işletme müdürü Ahmet Uysal da seracılık anlamında büyük bir tesis kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "9 bin 700 metrekarede sulu tarım, 33 bin 600 metrekare alanda ise topraksız çilek üretimi yapılacak. 2 bin 200 metrekare alanda ise otomasyon alanımız var. Çilek üretimini tamamen yurt dışına vermeyi planlıyoruz. Yeşillik üretimimizi de iç piyasaya satacağız. Aylık 8 ila 10 ton arasında çilek üretimi yapılacak."

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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