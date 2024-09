Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu

İLYAS GÜN - Samsun'da 1194 dekar alanda kurulan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 48 bin metrekare alanda oluşturulan serada ilk fideler toprakla buluşturuldu.

Sera OSB'deki 24 bin metrekarelik 29, 40 bin metrekarelik de 1 olmak üzere 30 bitkisel üretim parselinin 26'sı yatırımcılara tahsis edildi.

Tahsisi yapılan alanlara firmalar seralarını kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Serasını tamamlayan ilk firma olan BMS Seracılık, Tarım ve Hayvancılık AŞ ise üretime geçti. Firma tahsis edilen 48 bin metrekarelik alanın 9 bin 700 metrekarelik bölümüne marul çeşitleri ile yeşil soğan fideleri dikti.

Samsun'da 800 bin ton kışlık ve yazlık sebze üretimi bulunduğunu, bunun daha da artması için çalıştıklarını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Sera OSB'nin, tarıma dayalı yan sanayi dallarını da tetikleyeceğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela, hazır yemek konusunda talepleri var. Dondurulmuş sebze yemekleri yaparak inşallah bu ürünlerimizi ihraç edeceğiz. Seralar, her an her ürünü bulma açısından çok önemli. Bafra'da mikroklima havası var. Bu da seracılıkta üretim alanında bizlere imkan sağlıyor."