Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verildi
Samsun'un Asarcık ilçesinde Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.
Asarcık İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Asarcık Üreten Kadınlar Derneği (ASÜDER) lokalinde düzenlenen eğitimde Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla ebe Merve Özübek tarafından kadınlara bilgilendirme de yapıldı.
Ayrıca ilçe merkezine stant kuruldu ve broşür dağıtıldı.
Eğitim sonunda anne ve anne adayları ile birebir görüşme yapılarak, soruları cevaplandırıldı.
Eğitimi veren Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi eğitim hemşiresi Sibel Altun, tüm kadınları toplum sağlığı merkezine davet ederek, emeği geçen Asarcık Belediyesi, ASÜDER ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.