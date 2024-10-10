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        A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:28
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        A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.

        Samsun Çarşamba Havalimanı'na özel uçakla gelen kafilede yer alanlar, kendilerini bekleyen otobüse binerek karşılaşmanın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçti.

        A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı sahada toplu fotoğraf çektirdi.

        Türkiye-Karadağ müsabakası yarın saat 21.45'te başlayacak.

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