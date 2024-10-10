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        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı

        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:12
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        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı
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        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Adnan Menderes Parkı’ndaki asırlık çınar ağacının altına kadar yapılan yürüyüşle başlayan programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Topbaş ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uyar, "Unutmayalım ki bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

        Daha sonra protokol üyeleri, amatör spor branşlarında faaliyet gösteren kulüplerin başkanlarına plaket takdim etti.​​​​​​​

        Ayrıca, hazırlanan istasyonlarda antrenörlerce çeşitli branşların tanıtımı yapıldı ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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