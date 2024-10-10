Samsun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Doğançayır Mahallesi'nde Salim Anlıdelik’e ait iki katlı evin depo ve garaj olarak kullanılan alt katında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

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