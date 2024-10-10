TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında İlkadım Kaymakamlığına ziyaret

Bu kapsamda 2 Kasım'da saat 11.00'de 2 milyon 200 bin fidanı İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturulacaklarını belirten Özay, Demir'i de etkinliklerine davet etti.

Özay, ziyarette, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi.

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