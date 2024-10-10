Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında İlkadım Kaymakamlığına ziyaret

        TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İlkadım Kaymakamı Abdülkadir Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında İlkadım Kaymakamlığına ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İlkadım Kaymakamı Abdülkadir Demir'i ziyaret etti.

        Özay, ziyarette, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi.

        Bu kapsamda 2 Kasım'da saat 11.00'de 2 milyon 200 bin fidanı İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturulacaklarını belirten Özay, Demir'i de etkinliklerine davet etti.

        Demir'de "81 İlde 81 Orman Projesi"ne destek vereceklerini kaydetti.

        Ziyarette TEMA Vakfı İlkadım sorumlusu Vildan Akın Mutlu da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verild...
        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verild...
        Samsunspor, sezona damga vurmayı hedefliyor
        Samsunspor, sezona damga vurmayı hedefliyor
        'Lily'nin öldüğü, sahibinin yaralandığı köpek saldırısı kamerada
        'Lily'nin öldüğü, sahibinin yaralandığı köpek saldırısı kamerada
        Samsun'da "Geleneğin Işığında Geleceğin Gençleri Parlıyor Bilim Şenliği" dü...
        Samsun'da "Geleneğin Işığında Geleceğin Gençleri Parlıyor Bilim Şenliği" dü...
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun Çarşamba Havalimanı 9 ayda 1 milyon 95 bin 815 yolcuya hizmet verdi
        Samsun Çarşamba Havalimanı 9 ayda 1 milyon 95 bin 815 yolcuya hizmet verdi