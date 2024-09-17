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        Bafra'da Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, Millet Kıraathanesi'nin çok amaçlı okuma salonunda ders çalışarak sınavlara hazırlanıyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:39
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        Bafra'da Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, Millet Kıraathanesi'nin çok amaçlı okuma salonunda ders çalışarak sınavlara hazırlanıyorlar.

        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi tarafından öğrencilerin ders çalışabilmesi ve sınavlara hazırlanmalarına destek amaçlı oluşturulan çok amaçlı okuma salonunda gençlere, ikramlar, ücretsiz internet ve kaynak kitaplar sunuluyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çok yönlü fonksiyonları ile ilçemize hizmet eden Millet Kıraathanemizi ve çok amaçlı okuma salonumuzu ziyaret ederek ders çalışan öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Hepsinin kocaman yüreklerinde engin hayalleri, parıldayan gözleri var. Bizler burada gençlerle var olup gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayalleri ve hedefleri için azimle çalışan bütün evlatlarımızın eğitim hayatlarında her daim yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Yolları aydınlık, zihinleri açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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