Vezirköprü'de "Mevlid-i Nebi Haftası" kutlandı

Öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler okunmasının ardından sona eren programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Mehmet Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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