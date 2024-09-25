Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 218 uyuşturucu hap, 110 sentetik ecza, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 55 tabanca fişeği ele geçirdi.

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