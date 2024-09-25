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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:47
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 218 uyuşturucu hap, 110 sentetik ecza, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 55 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

        Şüphelilerden 1'inin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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