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        Samsun'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:56
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        Samsun'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Şehrin farklı bölgelerinde yapılan denetimler kapsamında, Bafra’da şüpheli kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 9 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüphelinin GBT sorgusunda, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit, mala zarar verme, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından hakkında toplam 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan firari hükümlü işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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