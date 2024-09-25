Samsun'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şüphelinin GBT sorgusunda, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit, mala zarar verme, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından hakkında toplam 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şehrin farklı bölgelerinde yapılan denetimler kapsamında, Bafra’da şüpheli kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 9 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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