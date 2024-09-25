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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:14
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı köpek timi ekiplerinin katılımıyla H.Y'nin (34) ikametinde arama yapıldı.

        Aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 56 tabanca fişeği, 106 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 kenevir bitkisi ele geçirildi.

        H.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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