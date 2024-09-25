Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı köpek timi ekiplerinin katılımıyla H.Y'nin (34) ikametinde arama yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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