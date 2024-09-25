Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:52 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.U'nun (53) bir binanın bodrum katında sahte içki imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol, 14 litre sahte içki ile 34 alkollü içki kiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor'dan kulübün PFDK'ye sevkine tepki
        Samsunspor'dan kulübün PFDK'ye sevkine tepki
        1965 Samsunspor Derneği, ilkokul öğrencilerine çanta hediye etti
        1965 Samsunspor Derneği, ilkokul öğrencilerine çanta hediye etti
        Samsunspor'dan PFDK sevkine tepki
        Samsunspor'dan PFDK sevkine tepki
        Erbakan: 1 kuruş borç almadan, faiz ödemeden belediye yöneteceğiz
        Erbakan: 1 kuruş borç almadan, faiz ödemeden belediye yöneteceğiz
        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek
        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek