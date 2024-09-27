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        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:55
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        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak Samsun Çarşamba Havalimanına gelen İran uyruklu Matin M'yi takibe aldı.

        Samsun'da uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Matin M'ye, götürüldüğü hastanede tomografi çektirildi.

        Mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahale edilen şüphelin vücudundan 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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