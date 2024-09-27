Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu zanlı yakalandı

Mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahale edilen şüphelin vücudundan 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak Samsun Çarşamba Havalimanına gelen İran uyruklu Matin M'yi takibe aldı.

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