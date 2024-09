Coğrafi işaretli Bafra zembilini yaşatmak için çalışıyor

ERKUT KARGIN - Kültür ve Turizm Bakanlığı "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" 55 yaşındaki Nuran Güngör, coğrafi işaretli Bafra zembilini (çayır otu olan kındıra ile mısır yapraklarının birlikte örülmesi) gelecek kuşaklara aktarmak için 16 yıldır çalışıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Güngör, 35 yıldır Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim ve el sanatları üzerine usta öğreticilik yapıyor.

Güngör, dönemin halk eğitimi merkezi müdürünün usta öğreticilerinin farklı bir branşa yönelmesini istemesiyle 16 yıl önce unutulmaya yüz tutmuş zembil örücülüğünü araştırmaya başladı.

- "Her attığımız düğümde bir hayalimiz var"

Güngör, pazar çantası, plaj çantası, sepet ve evde kullanılacak süs eşyası gibi ürünleri bu sanatla ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde iki ayrı kurs açtıklarını belirten Güngör, "Bizim kurslarımız her şeyden önce insanların kendilerini çok rahat hissettikleri kurslar. Kurslarda her attığımız düğüm bizleri inanın terapi gibi çok rahatlatıyor. Her attığımız düğümde bir hayalimiz var." dedi.