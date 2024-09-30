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        Samsun'da 100 elektronik sigara ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 elektronik sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:10
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        Samsun'da 100 elektronik sigara ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 elektronik sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yaptığını tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 100 elektronik sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.S. (29) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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