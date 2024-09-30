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        Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Özdoğan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:15
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        Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Özdoğan A. (25), arkadaşı K.D.’ye (19) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Olay, 27 Eylül’de ilçenin Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. K.D., jandarmaya gidip daha önce tanıdığı Özdoğan A.’dan şikayetçi oldu. K.D., hasta ziyaretinden çıktıktan sonra kendisini otomobille alan Özdoğan A.’nın boş bir araziye götürdüğünü, burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde K.D. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini iddia etti. Özdoğan A. ayrıca K.D.’nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini, vermemesi halinde şikayette bulunacağını söylediğini de öne sürdü.

        Jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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