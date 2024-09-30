Samsun turizmde ön plana çıkmak istiyor

Samsun Valiliğince Samsun İl Turizm Tanıtma ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Destinasyon Müdür Yardımcısı Mustafa Ercenk Kocaoğlu'nun sunumuyla başladı.

Daha sonra fuarlara katılım ve temsil çeşitliliği, şehrin tanıtımı amacıyla kurumlara ve kurum çalışanlarına verilebilecek eğitimler, yöresel lezzetlerin tanıtılması ve tescillenmesi konusunda atılması gereken adımlarla ilin temsil ve tanıtımı amacıyla sosyal medya alanında yapılacak etkinlikler ele alındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplantı sonrası gazetecilere, belediye olarak Turizm Master Planı'nı hazırladıklarını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla kentteki ziyaretçi sayılarını artırmak ve ilin turizm alanında tercih edilmesini sağlamak için yapılacak çalışmaları ilgili paydaşlarla değerlendirdiklerini dile getiren Doğan, "Yeni halk plajları oluşturma noktasında bir tarafta Samsun deniz turizminin çok olduğu bir yer yaklaşık 50 kilometrelik sahilimiz var. Sahil genişliklerimiz bazı yerlerde 200-250 metreleri buluyor. Diğer taraftan yayla turizmine çok müsait bir şehirde yaşıyoruz. Samsun bir taraftan kültür turizmine çok müsait bir şehir müzeleriyle. Bölgenin en büyük müzesi Samsun'da." dedi.

Toplantıda TGA'nın çalışmalarını da değerlendirdiklerini aktaran Doğan, "Şehrimizde yapılan sağlık turizmi ve diğer turizm alanlarındaki çalışmaları değerlendiriyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak daha da üzerine koyarak şehrimizde ağırlayacağımız misafir sayılarını artırmak ve memnuniyeti üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. " diye konuştu. Doğan, kentin turizmden aldığı payı artırmak istediklerini, Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nu yıl başından bu yana 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk defa bu sayıları görüyoruz. Tüm Türkiye'nin dikkatini oraya çekecek bir çalışma içerisindeyiz. Esasen tüm alanlara böyle bakıyoruz. 19 Mayıs 1919 Samsun için çok önemli bir tarih Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi. İnşallah bu yıl 19 Mayıs'ı daha da kapsamlı bir şekilde Samsun'da kutlamayı bütün Türkiye'yi Samsun'a davet etmeyi planlıyoruz. Bir taraftan mübadeleyle ilgili çalışmalarımız var. Kültür turizmini mübadeleyle ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivali'nin geçen yıl ilki yapıldı inşallah bu yıl daha da kapsamlı bir şekilde şehrimizde Samsunluları ve bölgeyi burada ağırlayacağız. Samsun Karadeniz'e kıyısı olan şehirler arasında turizm potansiyeli en yüksek şehir. Hem sanayisi, hem turizmiyle hem turizm altyapısında farklılıklarıyla inşallah Samsun bu konudaki payını daha da arttıracaktır."