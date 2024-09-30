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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:30
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Samsu-Ordu kara yolu Tekkeköy mevkisinde Çağtay B. idaresindeki 55 EM 025 plakalı otomobil ile Yunus K'nın kullandığı 55 ADG 164 otomobil çarpıştı.

        Kazada, 55 EM 025 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Perihan G. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kentteki bir hastaneye kaldırdı.

        Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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