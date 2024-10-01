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        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:52
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        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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