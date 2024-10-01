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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:34
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Atakum, Canik, Bafra ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 bin 826 sentetik ecza hapı, 35 gram esrar, yaklaşık 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

        T.D. (47), S.C. (24), E.K. (23) ve M.R.B'nin (34) gözaltına alındığı operasyonlarda hakkında "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A. da yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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