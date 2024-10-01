Samsun'da caminin duvarına çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin cami duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin cami duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Y. idaresindeki 52 ABV 653 plakalı kamyonet, Salıpazarı-Çarşamba kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan caminin duvarına çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Züleyha Y.(37) yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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