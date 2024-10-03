Samsun'da çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilal Sel yönetimindeki 55 AKR 175 plakalı otomobil, Gömlekhisar Mahallesi'nde Mehmet Işık'ın kullandığı 34 HN 4973 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Bilal Sel, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.