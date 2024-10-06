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        Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:07
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        Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza otogarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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