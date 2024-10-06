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        GÜNCELLEME - Samsun'da sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Samsun'da sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

        İddiaya göre, Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, dün gece gürültü yaptıkları gerekçesiyle Sabit Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

        Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan Duman'ın (22) göğsüne mermi isabet etti.

        Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan Duman, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen Sabit Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelinye adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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