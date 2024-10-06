Samsun'da kaçak oluşan içme suyu hattı onarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, hatta gelen suyu keserek onarım çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.