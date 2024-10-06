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        Samsun'da kaçak oluşan içme suyu hattı onarıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak oluşan içme suyu ana isale boru hattı kısa sürede onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:22
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        Samsun'da kaçak oluşan içme suyu hattı onarıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak oluşan içme suyu ana isale boru hattı kısa sürede onarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi’nde içme suyu boru hattında yaşanan arıza, yetkililere bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, hatta gelen suyu keserek onarım çalışması başlattı.

        Onarım çalışmasını kısa sürede tamamlayan ekipler, kesilen hatta yeniden su verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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