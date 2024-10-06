Samsun'da narkotik operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında ilçedeki iki adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada 940 gram esrar ile 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Polis, E.B. (41) ve S.A'yı (35) gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.