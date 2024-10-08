Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Atalarından kalan 5 bine yakın eşyayı babasının adını verdiği "müze evde" sergiliyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atalarından kalan 5 bine yakın eşyayı babasının adını verdiği "müze evde" sergiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

        İlçede yaşayan Durmuş, 45 yıl önce aile büyüklerinden kalan eşyaları biriktirmeye başladı.

        Emekli olduktan sonra atölyesini, babasının adını vererek "Yakup Durmuş Müze Evi"ne dönüştüren Durmuş, yıllardır biriktirdiği eski eşyaları burada sergilemeye karar verdi.

        Sabri Durmuş'un 24 yıl önce oluşturduğu "Yakup Durmuş Müze Evi"nde çok sayıda eski zamanlara ait gündelik eşya, el lambaları, mutfak eşyaları, daktilo, testi, ahşap ve demir tarım aletleri, dikiş makinesi, eski radyo ve eski televizyonun yanı sıra eski kitap, dergi ve gazeteler bulunuyor.

        Sabri Durmuş, ailesinin üç kuşak fotoğraflarını da burada bulunduruyor.

        Sabri Durmuş, AA muhabirine, 1968'de ilçede mermer atölyesi açtığını, bu işe 2000 yılına kadar devam ettikten sonra emekli olduğunu söyledi.

        Babasının antika eşyalara ilgisinin bulunduğunu belirten Durmuş, "Ağaç, toprak, bakır ve demir malzemeler toplamak bizlerde çocuk yaşlarda başladı. Mermercilik işini yaparken sağda solda atılmış malzemeleri değerlendirmeye başladım. 1999 yılına kadar bu malzemeleri küçük küçük depolarda sakladık. 2000 yılından sonra bunları gün yüzüne çıkarmaya başladık." dedi.

        Eskiden mermer atölyesi olan iş yerini düzenleyerek, biriktirdiği eşyaları burada sergilemeye başladığını anlatan Durmuş, "Elimizde 200-300 yıllık malzemeler var. 45 yılda topladıklarımız 5 bini buldu. Hepsinin hatırası, hepsinin yaşanmışlığı var. Atalarımızdan, büyüklerimizden kalan malzemeler." ifadelerini kullandı.

        Emeklerinin karşılığını kendilerini ziyarete gelenlerle aldığını dile getiren Durmuş, "Yurt dışından, öğrencilerimiz ile öğretmenler ziyaret ediyor. Buranın hiçbir ücreti yok. Şahsi menfaat düşünmeden yaptık. Sadece babamın ismi kaybolmasın diye, 'Yakup Durmuş Müze Evi' diyerek açtık. Gelecek nesillere aktarabilirsek aktaracağız." diye konuştu.

        Durmuş, bazı komşularının, büyüklerinin eski radyo, dikiş makinesi, çanta gibi eşyalar getirdiğini, bu emanetleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için bakımını yapabildiği kadar yapıp sergilemeye devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?

        Benzer Haberler

        Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 1 milyon 681 bin çilek fidesi dağı...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 1 milyon 681 bin çilek fidesi dağı...
        'Spina Bifida' hastası Nafiya, ameliyat olup dik durmak istiyor
        'Spina Bifida' hastası Nafiya, ameliyat olup dik durmak istiyor
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları
        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor