Samsun'da inşaattan düşen mahalle bekçisi ağır yaralandı

Ağır yaralanan Akgül, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşına yardım etmek için Kirazbucağı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan çarşı ve mahalle bekçisi Adem Akgül, 4 metre yükseklikten zemine düştü.

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