Türkiye-Karadağ maçına doğru

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, rakiplerinin tehlikeli bir takım olduğunu belirterek, "Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Montella, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli takımda her maça final gözüyle bakıldığını söyledi.

Peş peşe Karadağ ve İzlanda ile oynayacaklarını hatırlatan Montella, "Bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Eylül ayında şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak futbolcuların hazırlığı... Avrupa Şampiyonası biter bitmez maçların olması tabii ki tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz ama ona rağmen çok iyi performans gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak tabii ki, bu konuda hiç şüphem yok. Sonuçlarımız ilk iki maçta çok iyiydi. Bu iki maçı da iyi sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Montella, her maçın farklı olduğuna işaret ederek, "Her maç, farklı özellikler barındıran farklı futbolculara da ihtiyacımız olur. Çünkü farklı stratejilerle oynanan maçlardır. Ben şuna inanıyorum; modern futbolda denge çok önemlidir her iki bölümde de, oyunun her iki bölümünde. Şunu da bilmemiz gerekiyor; Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk iki maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı ama ilk maçta duran toplardan 2 gol yediler. Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler'e karşı hemen maçın başında geriye düştükten sonra birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi, tehlikeli olduklarını gösterdiler. Sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Tabii ki tehlikeli bir rakip. Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.