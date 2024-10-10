Türkiye-Karadağ maçına doğru

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, rakiplerinin tehlikeli bir takım olduğunu belirterek, "Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Montella, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli takımda her maça final gözüyle bakıldığını söyledi.

Peş peşe Karadağ ve İzlanda ile oynayacaklarını hatırlatan Montella, "Bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Eylül ayında şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak futbolcuların hazırlığı... Avrupa Şampiyonası biter bitmez maçların olması tabii ki tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz ama ona rağmen çok iyi performans gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak tabii ki, bu konuda hiç şüphem yok. Sonuçlarımız ilk iki maçta çok iyiydi. Bu iki maçı da iyi sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in geleceğine kendilerinin karar veremeyeceğine dikkati çeken Montella, şöyle devam etti: "Ne biz ne de siz ne de Arda. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın genel olarak daha çok oynamasını dilerim ama Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde bulunmak demek. Sezon başında da uzun süren bir sakatlık süreci oldu. Ona rağmen geçen sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden çok da baskıların hissedildiği... Yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? Hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor."

- "Stoper konusunda endişe duymuyorum gelecekle alakalı" Montella, sakat oyuncular konusuna değinerek, şunları kaydetti: "Stoper konusunda endişe duymuyorum gelecekle alakalı, çünkü çok kalabalık bir futbolcu havuzumuz var. Bu sene ufak tefek sakatlıklar da oldu, Çağlar gibi Ozan gibi ama Cenk'i de takip ediyoruz. Daha genç profiller de var. O yüzden bu konuda endişe duymuyorum. Bu yıl herkesin, çok fazla oynandığı yönünde görüşü var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin, yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. Kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda, iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz ama bazı kulüplerde geniş kadrolar olmuyor, hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlanması çok önemli."

Üç hafta içinde 7 maç oynandığını belirten Montella, "Rakamlara baktığınızda biraz fazla gibi gözükse de daha çok zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Önemli olan zihinsel yorgunluğu geliştirebilmek. En yüksek seviyelerde oynadığınızda deneyimleriniz artıyor. Deneyimleriniz arttıkça zihinsel yorgunluklar da tabii ki daha az oluyor. Yarın saat 21.45'te bir maç oynayacağız ve akabinde, 3 gün sonrasında bir maçımız daha var ama 7 saatlik bir uçak yolculuğu da var. Bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü yorgunluklar, fiziksel ve zihinsel, daha çok artıyor." diye konuştu.

Montella, her maçın farklı olduğuna işaret ederek, "Her maç, farklı özellikler barındıran farklı futbolculara da ihtiyacımız olur. Çünkü farklı stratejilerle oynanan maçlardır. Ben şuna inanıyorum; modern futbolda denge çok önemlidir her iki bölümde de, oyunun her iki bölümünde. Şunu da bilmemiz gerekiyor; Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk iki maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı ama ilk maçta duran toplardan 2 gol yediler. Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler'e karşı hemen maçın başında geriye düştükten sonra birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi, tehlikeli olduklarını gösterdiler. Sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Tabii ki tehlikeli bir rakip. Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "10 gol atmamız gerekiyorsa 10 ayrı futbolcu atsın" Kadroyu rakibe göre seçtiklerinin altını çizen Montella, şunları söyledi: "Ben geldiğim günden itibaren bizden daha çok pozisyona giren bir rakip olmadı diye hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde. O yüzden böyle kararlarım devam ediyor. Türkiye'ye geldiğim günden beri bütün istatistikleri bireysel olarak kontrol ettiğimde en çok üretken futbolcular, 9 numara giyebilirler, 11 numara giyebilirler, 7 numara giyebilirler... Onları çağırdım ve şu ana kadar da böyle devam ettim. En çok üretken futbolcular bizimle. Seçebilirsem takımımda tabii ki şöyle bir şey seçmek isterim. 10 gol atmamız gerekiyorsa 10 ayrı futbolcu atsın. Sadece bir futbolcu 10 gol atmasın. Çünkü o futbolcu eksik olduğunda, bu sefer yaptığımız bütün çalışmaların devamlılığı aksar ve biz bunun aksamasını istemeyiz. Bu yönde de en çok gole yakın, yatkın futbolculara sahip milli takımın biz olduğumuzu düşünüyorum."