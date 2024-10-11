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        Samsun'da silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:13
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        Samsun'da silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Canik ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, takip edilen aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 108 tabanca fişeği ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda F.Y. (19) ve M.Ç. (21) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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