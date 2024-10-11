Bafra TSO, YÖREX 2024'te Bafra'nın lezzetlerini tanıttı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 9-13 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Antalya Expo Center'da düzenlenen 13. Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katıldı.

Samsun ili ve ilçelerine ait coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği fuarda, Bafra'nın özgün lezzetleri de davetlilere sunuldu.

İlçenin yöresel ürünleri arasında yer alan pide, nokul, pirinç ve kaymaklı lokum gibi lezzetler ilgi gördü.

Bafra TSO Başkan Yardımcısı Sinan Şenocak, yaptığı açıklamada, yöresel ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve Bafra'nın gastronomi zenginliğini ön plana çıkarmak amacıyla fuarda yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.