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        Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:53
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        Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Yusuf F. idaresindeki 55 YF 156 plakalı kamyonet, Ankara-Samsun kara yolu Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Burhan Bolat'a (59) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeden geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bolat, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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