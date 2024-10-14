GÜNCELLEME - Samsun'da erken yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişiye adli kontrol

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.G'nin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki "damat" S.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için yaptıkları devriyede, "damat ile gelinin" reşit olmadığını tespit etmiş ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G'yi koruma altına almıştı.

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