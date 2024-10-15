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        Terme'de elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Terme ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:59
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        Terme'de elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun’un Terme ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir elektrik direği, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu YEDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine kısa sürede itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

        YEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

        Güvenlik amacıyla evlerini boşaltan bazı vatandaşlar, binalarına dönerken akımın kesildiği alana yeniden elektrik verilmesi için ekipler çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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