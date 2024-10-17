Samsun'da "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" devam ediyor

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" ikinci gününde devam etti.

Samsun Valiliği, SAMÜ, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu tarafından organize edilen kongrede Türkiye'de su yönetimi, iklim değişikliği, taşkın ve sel sorunları gibi kritik konular ele alınıyor.

SBB Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden kongrede, akademisyenler, hidroloji alanındaki yeni araştırmalar ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Kongre, çeşitli oturumlar ve sunumlarla devam ediyor.