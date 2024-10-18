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        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde 18 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

        Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 18 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:17
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        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde 18 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
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        Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 18 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerinİ sürdürdü.

        Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 1189 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 386 park ve bahçe ile 399 okul servisi kontrol edildi, 348 umuma açık iş yeri de denetlendi.

        Denetimler esnasında İlkadım ilçesindeki bir okulun çevresinde 18 ayrı suçtan aranan 1 şüpheli yakalandı. Vezirköprü ilçesinde de bir kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefet işlem yapıldı.

        Ayrıca okullardan sorumlu emniyet müdürleri ve amirleri, okul çevresindeki esnafı ziyaret edilerek güvenlik önlemleri ve iş birliği konularında bilgilendirme yaptı.

        Çocukların güvenliği ve okul çevresindeki düzenin korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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