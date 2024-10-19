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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:18
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ile karşı karşıya gelecek.

        Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

        Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsun ekibi, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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