Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ile karşı karşıya gelecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsun ekibi, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.
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