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        AK Partili Karaaslan, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin geçmişin ve bugünün olduğu gibi geleceğin de partisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 23:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:11
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        AK Partili Karaaslan, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin geçmişin ve bugünün olduğu gibi geleceğin de partisi olduğunu söyledi.

        Karaaslan, partisinin Yakakent ve Alaçam ilçe başkanlığı kongrelerinde yaptığı konuşmada, gelecek adına AK Parti'nin yeni yol haritası çıkardığını aktardı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, teşkilatın Türkiye genelinde kapı kapı gezdiğini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Karaaslan, "Bu, bizim için üzücü bir sonuçtu. Daha sonra bunun nedenlerini anlamaya çalıştık. Türkiye'de böyle oldu, sebebi şu demedik. Mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe, şehir şehir nerede ne değişim oldu. Bu değişim sebepleri neydi, biz neyi daha iyi yapabilirdik, neyi eksik yaptık. İşte biz bunları önünüze koyduk ve yeni yol haritaları çıkardık." dedi.

        Karaaslan, gelecek seçimlere şimdiden hazırlandıklarına işaret ederek "Bizim milletimiz ne söylerse başımızın tacıdır. Önümüzdeki dönemde teşkilatımızla gayretle daha iyisi başarmak istiyoruz. AK Parti geçmişin, bugünün olduğu kadar geleceğin de partisidir." ifadesini kullandı.

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise Alaçam ve Yakakent 8. Olağan Kongresi’nin teşkilata hayırlar getirmesini dileyerek "2028 seçimlerinde Samsun’un AK Parti’nin kalesi olduğunu hep birlikte göstereceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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