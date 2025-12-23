Habertürk
        Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı

        Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı

        Vezirköprü ilçesinde uzun süredir planlanan otopark ve meydan projesi kapsamında ilk çalışmalar başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:31
        Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı
        Vezirköprü ilçesinde uzun süredir planlanan otopark ve meydan projesi kapsamında ilk çalışmalar başlatıldı.

        Proje çerçevesinde, Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile eski Öğretmenevi'nin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası başladı.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte yıkım alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gül, yapılacak projeyle ilçeye modern ve ferah bir meydan kazandırılacağını belirterek, aynı zamanda Vezirköprü'nün önemli sorunları arasında yer alan otopark ihtiyacına da çözüm sağlanacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

