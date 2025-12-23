Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı

Gül, yapılacak projeyle ilçeye modern ve ferah bir meydan kazandırılacağını belirterek, aynı zamanda Vezirköprü'nün önemli sorunları arasında yer alan otopark ihtiyacına da çözüm sağlanacağını ifade etti.

Proje çerçevesinde, Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile eski Öğretmenevi'nin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası başladı.

