Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 doldurulmuş makaron, 100 TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.

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