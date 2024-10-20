Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yüklü miktarda kaçak sigaranın piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 doldurulmuş makaron, 100 TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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