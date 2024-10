Samsun Teknik'te hava aracı bakım onarım teknisyenleri yetiştiriliyor

RECEP BİLEK - Samsun Üniversitesince (SÜ) kurulan Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi, (Samsun Teknik) hava aracı bakım-onarım teknisyeni ile CNC ve kaynak operatörü yetiştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde geçen yıl Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi kuruldu.

Merkezde, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan insan kaynağı için nitelikli hava aracı bakım-onarım teknisyeni, CNC ve kaynak operatörü yetiştiriliyor.

"Şu anda 16 öğrenciye 2 bin 400 saatlik bir teknisyenlik eğitimi veriyoruz. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıklarında ki ilk 10'u geçen yıl başlamıştı, onlar bu yaz inşallah temmuz gibi mezun olacaklar. Mezun olduktan sonra modüller eğitimlerini, stajlarını yapıp B1 ve B2 yetkisine sahip olacaklar. Bu şu anlama geliyor. Rahat bir şekilde her tarafta uçak teknisyeni olarak görev yapabilecekler. Tabii ülkemizde hem pilot ihtiyacı hem de teknisyen ihtiyacı had safhada. Sadece ülkemizde değil dünyada had safhada. Onun için belki gelecek 30 yılda, 40 yılda hatta 50 yılda bu mesleklerin önünün son derece açık olduğunu görüyoruz. İnşallah daha fazla reklamını, duyurusunu yaparak daha fazla öğrenciyi buraya çekmek suretiyle bunun yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz."