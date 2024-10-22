Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 21:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        İlçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler H.G. (34) ile O.K'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.G. tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Jandarma ekiplerince, Gümüşyaprak Mahallesi'nde dün bir ikamette yapılan aramada, 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar, 83 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Samsun'da aracında ve ikametinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Samsun'da aracında ve ikametinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da "Öğretmen Akademileri" başladı
        Samsun'da "Öğretmen Akademileri" başladı
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Nefes borusuna fıstık kaçan Defne bebek hayatını kaybetti
        Nefes borusuna fıstık kaçan Defne bebek hayatını kaybetti
        Samsun'da meslek lisesi öğrencileri hem kamu tasarrufu sağlıyor hem harçlık...
        Samsun'da meslek lisesi öğrencileri hem kamu tasarrufu sağlıyor hem harçlık...