Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Jandarma ekiplerince, Gümüşyaprak Mahallesi'nde dün bir ikamette yapılan aramada, 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar, 83 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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