Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler H.G. (34) ile O.K'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.G. tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince, Gümüşyaprak Mahallesi'nde dün bir ikamette yapılan aramada, 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar, 83 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.
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