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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:14
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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