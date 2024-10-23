Samsun'da telefon dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konuya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, teknik takip sonucu şüphelilerin Samsun merkezde bir adreste olduğunu tespit etti.

Kamlık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki A.Ö'yü telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, A.Ö'ye oğlunun tutuklandığını, soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paralara el koymaları gerektiğini söyledi.

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