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        Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:56
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        Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde E.A. ile S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanındaki tabancayla ateş ederek S.E, oğulları C.E. ve Ö.E. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan M.B'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan S.E, C.E. ve Ö.E. ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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