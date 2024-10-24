Samsun'da TEMA gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle meşe palamudu dikti
Samsun'da Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.
Samsun'da Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.
Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA'ya bağlı gönüllüler, Atatürk Anaokulu öğrencileriyle Meşe Tesisleri'nde bir araya geldi.
Öğrenciler, burada gönüllülerle birlikte topladıkları meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra TEMA İlkadım Sorumlusu Vildan Akın Mutlu, Atatürk Anasınıfı Müdür Yardımcısı Beratiye Kocaman da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.